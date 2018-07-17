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Молодые харьковские ученые получили гранты Президента Украины

Молодые харьковские ученые получили гранты Президента Украины

Молодые харьковские ученые получили гранты Президента Украины

Об этом говорится в Распоряжении Президента №105/2018-рп «О назначении грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год», сообщает пресс-служба ХОГА.

Так, согласно статье 1 Указа Президента Украины от 9 апреля 2002 года № 315 «О дополнительных мерах относительно поддержки молодых ученых» (с изменениями, внесенными указом от 16 мая 2008 года № 444) и Указа Президента Украины от 24 декабря 2002 года № 1210 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых» на 2018 год гранты Президента Украины предоставлены:

- Елене КАРПЕЛЬ – 1987 года рождения, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина Национальной академии наук Украины для проведения исследования «Канторовские динамические системы и их классификация»;

- Павлу Максимчуку – 1987 года рождения, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины для проведения исследования «Разработка редокс-активных материалов на основе нанокристаллов оксидов с катионами переменной валентности для контроля уровня активных форм кислорода в живой клетке»;

- Савине Даниэле Клавдии Пуэртас – 1988 года рождения, кандидату психологических наук, старшему преподавателю кафедры Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина для проведения исследования «Стратегии профессиональной самореализации у женщин»;

- Екатерине Сегиде – 1985 года рождения, кандидату географических наук, докторанту, доценту кафедры Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина для проведения исследования «Формирование человеческого потенциала Украины через нивелирование демографических проблем»;

- Валерии Трусовой – 1984 года рождения, доктору физико-математических наук, доценту кафедры Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина для проведения исследования «Разработка новых антиамилоидных стратегий на основе широкомасштабного скрининга ингибиторов патологической агрегации белков».

 

Агентство Телевидения Новости

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