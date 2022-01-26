МОН рекомендует перевести школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19

Министерство образования и науки Украины рекомендует перевести школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19 в некоторых регионах страны.

Как сообщили в МОН, в учреждения направили рекомендательные письма по организации образовательного процесса на этот период.

Так, МОН рекомендует:

перевести учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение не менее чем на 2 недели;в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать обучение по дистанционной и/или смешанной форме;в вузах и заведениях высшего образования ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года.Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения ЗВО, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения должны организовывать обучение в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.

В письмах указано, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с коллективами учреждений по организации образовательного процесса в условиях карантина, а также организовать информирование работников и соискателей образования о мероприятиях, направленных на предотвращение распространения болезни COVID-19, запрет на пребывание в учебном заведении посторонних лиц и тому подобное.

При этом независимо от эпидемической ситуации посещение детьми учебных заведений дошкольного образования, специальных учебных заведений и школ ученикам 1-4 классов ООСШ разрешается.

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