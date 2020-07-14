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МОЗ розглядає варіант навчання дітей у школах у дві зміни

МОЗ розглядає варіант навчання дітей у школах у дві зміни

Від середини березня українські школярі навчалися дистанційно

Міністерство охорони здоров’я України розглядає варіант навчання дітей у школах у дві зміни, повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

«Зараз ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться з 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни)», – сказав Степанов.

Його запитали, як бути з медсестрами, які можуть працювати лише одну зміну.

«Що стосується медсестри, яка працює в школі в першу зміну, ми вважаємо, що власник закладу має розглянути це питання, у який спосіб на роботі перебуватиме медсестра. Скринінг температури можуть здійснювати й інші працівники школи. Усі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються разом з МОН. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей», – додав Степанов.

Від середини березня українські школярі навчалися дистанційно. В інтерв’ю «BBC News Україна» від 7 липня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що 1 вересня діти підуть у школу, «але як – це вже питання».

Источник: www.radiosvoboda.org/

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Темы: школа

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