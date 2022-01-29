В конце 2021 года ученые сообщили о хороших результатах тестирования мРНК-вакцины от ВИЧ-подобного вируса на макаках. У получавших препарат животных риск заражения был на 79% меньше.

А в начале текущего года некоммерческая научно-исследовательская организация IAVI и американская биотехнологическая компания Moderna объявили о начале клинического тестирования первичной мРНК-вакцины-кандидата против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а также бустера, на людях. В препарате используется матричная РНК (мРНК), которая заставляет организам производить белки, запускающие иммунный ответ.

«Поиск вакцины против ВИЧ был долгим и сложным, и наличие новых инструментов с точки зрения иммуногенов и платформ может стать ключом к быстрому прогрессу в создании срочно необходимой эффективной вакцины против ВИЧ», — заявил доктор Марк Файнберг, президент и главный исполнительный директор IAVI.

В рамках первой фазы испытаний в четырех разных центрах уколы получат 56 ВИЧ-отрицательных мРНК-вакцины против ВИЧ — IAVI и Moderna начали клинические испытания препарата на людях взрослых участников: 48 введут одну или две дозы дозы мРНК-вакцины eOD-GT8 60mer (mRNA-1644), 32 из них затем введут бустерную дозу Core-g28v2 60mer (mRNA-1644v2-Core). Еще восемь добровольцев получат только буст-иммуноген.

«Испытание фазы №1, IAVI G002, предназначено для проверки гипотезы о том, что последовательное введение праймирующих (т.е. первых) и бустерных иммуногенов от ВИЧ, доставляемых матричной РНК (мРНК), может способствовать появлению специфических классов ответов B-лимфоцитов и ускорять их созревание в широко нейтрализующие антитела (bnAb)», — сказано в публикации.

Эксперты будут наблюдать за участниками в течение 6 месяцев. Иммунный ответ на вакцины-кандидаты будет детально изучен на молекулярном уровне.

Вакцины-антигены против ВИЧ (eOD-GT8 60mer и Core-g28v2 60mer) разработаны Уильямом Шифом, профессором Scripps Research и исполнительным директором по разработке вакцин в Центре нейтрализующих антител IAVI (NAC) и его коллегами.

В 2021 году доктор Шиф объявил результаты клинического испытания IAVI G001, в ходе которого версия праймирующего иммуногена (eOD-GT8 60mer) на основе поддерживающеого белка индуцировала желаемый В-клеточный ответ у 97% реципиентов. В ходе текущего клинического тестирования проверят способность стимулирующего иммуногена (бустера) побуждать к дальнейшему созреванию В-клеток.

Источник: itc.ua

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