«Мы должны телепортироваться, а не перевозить себя», — Цукерберг

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг считает, что локдаун дал работодателям понять: у них нет причин привязывать наемных работников к офисам, предположив, что в будущем люди будут «ходить» на работу с помощью VR и AR-технологий. Об этом он заявил во время общения с пользователями в Clubhouse, пишет Громадське со ссылкой на Independent.

К слову, Clubhouse — это одно из самых популярных приложений Кремниевой долины. Это голосовая соцсеть, в которой люди общаются в виртуальных комнатах. Ранее в Clubhouse давали интервью главы SpaceX Илон Маск и Robinhood Влад Теневой.

По словам Цукерберга, последние исследования команды Facebook Reality Labs направлены на то, чтобы обеспечить присутствие пользователей в офисе или любом другом месте без необходимости физических поездок.

«Мы должны телепортироваться, а не перевозить себя», — отметил основатель Facebook.

Среди других преимуществ удаленной работы в виртуальной реальности он назвал большую производительность сотрудников и сокращение выбросов углекислого газа. По его словам, половина сотрудников Facebook, скорее всего, перейдут на удаленную работу в течение следующего десятилетия.

В Facebook, вероятно, есть дорожная карта по развитию AR и VR-технологий. Ожидается, что их разработка займет примерно 4-5 лет и они помогут компаниям организовать работу удаленно, пишет издание.

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