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“На 15% продуктивніші”: в Україні вивели новий унікальний вид бджіл

“На 15% продуктивніші”: в Україні вивели новий унікальний вид бджіл

У відділенні зоотехнії ННЦ “Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича” створили внутрішньопородний тип української степової породи бджіл “Гадяцький”.

Новий тип степових бджіл є оптимальним для відновлення пасік, які постраждали від воєнної агресії у центральних і східних областях України.

“Гадяцькі бджоли володіють поліпшеною гігієнічною поведінкою. Використання відселекціонованого матеріалу забезпечить рівень рентабельності в межах 35% шляхом покращення на 30-40% епізоотичної ситуації пасік і стабілізації господарсько-корисних ознак бджолиних сімей і зростання загальної продуктивності на понад 15%”, — повідомляють в Інституті бджільництва.

Джерело: chasdiy.org

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