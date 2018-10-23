На дне Черного моря обнаружили древний корабль в идеальном состоянии

Археологи из Великобритании и Болгарии обнаружили на дне Черного моря древнейшее судно, которое сохранилось в идеальном состоянии.

Как сообщает ВВС, по мнению исследователей, корабль, который датируется 400 годом до нашей эры, является греческим торговым судном.

Длина корабля составляет 23 метра, он был найден на глубине чуть больше двух километров.

Отмечается, что мачта, штурвал и другие части судна сохранились почти в идеальном состоянии.

Этому поспособствовал недостаток кислорода на глубине, что позволяет органическим материалам сохраняться тысячи лет.

Ученые подчеркивают, что ранее подобные судна можно было увидеть только на древних вазах.

На одной из них, которая датируется тем же периодом, что и обнаруженный корабль, изображено судно, похожее на судно Одиссея.

Как сообщается, археологи не намерены поднимать корабль на поверхность.

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