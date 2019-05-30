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На Харьковщине прошло ВНО по физике

На Харьковщине прошло ВНО по физике

Сегодня, 30 мая, на Харьковщине проходило внешнее независимое оценивание по физике.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за охраной публичной безопасности и порядка на тестировании, которое проходило в 7 учебных заведениях Харькова и области, следили 14 полицейских.

В тестировании по физике приняли участие 1466 человек.

Перед началом проведения ВНО полицейские тщательно обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. 

В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили правоохранители, ВНО на Харьковщине прошло без правонарушений правопорядка.

 

Агентство Телевидения Новости

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