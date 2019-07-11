На Харьковщине стартовала вступительная кампания

10 июля 2019 вузы начинают принимать заявления и документы абитуриентов.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, в этом году абитуриенты могут подать до 7 заявлений на места бюджетного и регионального заказа - не более чем по 4-м специальностям. Приемные комиссии 37 вузов Харьковской области принимают заявления и документы от поступающих на основе полного общего среднего образования.

Регистрация электронных кабинетов для тех, кто планирует получать степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на дневной форме обучения, началась 1 июля. Прием заявлений и документов начался 10 июля и закончится:

- в 18:00 16 июля - для тех, кто будет проходить собеседования, вступительные экзамены или творческие конкурсы;

- в 18:00 22 июля - для поступающих только по результатам внешнего независимого оценивания.

У абитуриентов примут сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов (кроме иностранных языков - для них действительными являются только сертификаты - 2018 и 2019).

Рейтинговые списки абитуриентов, поступающих в вузы по результатам ВНО, и тех, кто будет проходить творческие конкурсы и экзамены, сформируют не позже 18:00 26 июля. К этому же времени должны дать рекомендации к зачислению. Зачислят поступающих не позже 12:00 1 августа. Перевод на вакантные бюджетные места и места за счет целевых льготных государственных кредитов будут проводить до 9 августа; за средства физических и/или юридических лиц - не позже 30 сентября.

В 43 колледжах, техникумах и училищах Харьковской области принимают документы и заявления от поступающих для получения образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста на основе базового общего среднего образования с 1 июля до 18:00 13 июля; на основе полного общего среднего образования - с 10 июля до 18:00 29 июля. На бюджет поступающих должны зачислить до 18:00 29 июля и 12:00 6 августа соответственно. Прием абитуриентов для получения высшего образования степени младшего бакалавра проводят только на небюджетные конкурсные предложения; перевод этих поступающих на места бюджетного (регионального) заказа не производится.

Жители временно оккупированной территории Крыма могут поступать в вуз по упрощенной системе через образовательный центр «Крым - Украина», функционирующий на базе уполномоченного вуза - Харьковского национального технического университета им. П. Василенко. Образовательный центр будет работать до 27 сентября 2019 года.

По вопросам вступительной кампании - 2019 можно обращаться на «горячую линию» Департамента науки и образования ХОГА: (057) 705 03 04. Телефоны «горячей линии» Министерства образования и науки Украины: (044) 287 89 29; 0 800 50 44 25.

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