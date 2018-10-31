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На Харківщині шукали чисту воду й повітря

На Харківщині шукали чисту воду й повітря

Фахівці Харківського обласного лабораторного центру протягом року з’ясовували, наскільки чистим повітрям ми дихаємо та наскільки чистою є вода в річках і озерах Харківщини.

Так, за дев’ять місяців результати такі: із 23 598 взятих проб атмосферного повітря з перевищенням гранично допустимих концентрацій виявилося 1046 проб, або 4,4 %. Повітря «поза нормами» має перевищення пилу неорганічного, ангідриду сірчистого, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, формальдегіду, аміаку.

Найбрудніше повітря виявилося у Дворічанському, Сахновщинському, Лозівському, Близнюківському, Куп’янському, Ізюмському, Печенізькому, Валківському, Зачепилівському, Красноградському, Шевченківському районах, у Люботині, Куп’янську, Чугуєві, Ізюмі, Лозовій та Харкові.

Найбільший рівень забруднення атмосферного повітря, як з кількості проб з перевищенням ГДК, так і з кратності перевищення, фахівці лабцентру традиційно спостерігають у місцях проживання людей біля автомагістралей.

Також лабораторний центр провів дослідження якості води відкритих водойм у місцях масового відпочинку. У підсумку, з 1061 проби води за санітарно-хімічними показниками не відповідали вимогам 86 проб (8,1 %) за вмістом сульфатів, сухого залишку, розчиненого кисню, показниками біологічного та хімічного споживання кисню. Експерти знаходили у пробах і глистів, і кишкову паличку.

Источник: slk.kh.ua

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