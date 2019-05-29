На кого пойти учиться нынешним абитуриентам

В Украине в разгаре Внешнее независимое оценивание и вступительная кампания. Выпускникам предстоит решить один из главных вопросов в жизни - какую профессию приобретать.

Соцпортал по этому поводу обратился к Министерству образования Украины. Нам ответили, что самые востребованные профессии грядущих лет будут касаться:

строительства

транспорта

IT

агросектора

безопасности

военных специальностей

педагогики.

Кроме того, выпускникам все чаще советуют обратить внимание на рабочие профессии - специалистов с "ровными руками" очень не хватает. А вот на филологов и юристов слезно просят не идти. В прошлом году их выбрало абсолютное большинство абитуриентов.

Кроме того, все больше украинских студентов отправляется учиться за рубеж. Эксперты предупреждают, что в таком случае следует тщательно проверить рейтинг и аккредитацию понравившегося учебного заведения.

Впрочем, при выборе профессии стоит забыть обо всех стереотипах и хорошенько подумать, что у вас получается лучше всего и что приносит удовольствие.

Источник: socportal.info

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