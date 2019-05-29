На кого пойти учиться нынешним абитуриентам
В Украине в разгаре Внешнее независимое оценивание и вступительная кампания. Выпускникам предстоит решить один из главных вопросов в жизни - какую профессию приобретать.
Соцпортал по этому поводу обратился к Министерству образования Украины. Нам ответили, что самые востребованные профессии грядущих лет будут касаться:
- строительства
- транспорта
- IT
- агросектора
- безопасности
- военных специальностей
- педагогики.
Кроме того, выпускникам все чаще советуют обратить внимание на рабочие профессии - специалистов с "ровными руками" очень не хватает. А вот на филологов и юристов слезно просят не идти. В прошлом году их выбрало абсолютное большинство абитуриентов.
Кроме того, все больше украинских студентов отправляется учиться за рубеж. Эксперты предупреждают, что в таком случае следует тщательно проверить рейтинг и аккредитацию понравившегося учебного заведения.
Впрочем, при выборе профессии стоит забыть обо всех стереотипах и хорошенько подумать, что у вас получается лучше всего и что приносит удовольствие.
Источник: socportal.info