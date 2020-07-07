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На Мадагаскаре обнаружен маленький предок динозавров

На Мадагаскаре обнаружен маленький предок динозавров

В древнейших триасовых отложениях был обнаружен крошечный предок динозавров и птерозавров. Он был размером 10 см и питался жуками.

Ученые нашли на Мадагаскаре очень маленького предка динозавра – размером всего 10 сантиметров. Его назвали "крошечным убийцей жуков", пишет https://korrespondent.net/

Останки миниатюрной рептилии были обнаружены в триасовых отложениях, возраст которых - 237 миллионов лет.

Данный динозавр принадлежала к группе, от которой произошли динозавры и птерозавры.

Крошечная рептилия получила название Kongonaphon kely или "крошечный убийца жуков", поскольку он питался жуками.

Источник: korrespondent.net/

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