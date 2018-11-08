Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 74

На Марсе снова заработал марсоход Curiosity

На Марсе снова заработал марсоход Curiosity

Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовательскую миссию после того, как в сентябре с его "памятью" произошел технический сбой.'

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аэрокосмическое агентство США.

Специалисты NASA утверждают, что сейчас марсоход в норме, его перевели на "запасной мозг" - компьютер Side-A - и собираются тестировать технические проблемы компьютера, дал сбой. На этой неделе Curiosity бурить поверхность марсианского "озера Оркади".

 

"На данный момент мы уверены, что вернемся к полноценной миссии, но рано говорить о том, как скоро", - сказал заместитель руководителя проекта Curiosity Стивен Ли.

 

Напомним, марсоход Curiosity высадился на Марс в 2012 году. Он добыл пробы грунта, что подтвердило предположение о возможности существования воды на Марсе.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: космос

Читайте ещё:

Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров
07.11.2018 07:34    112
Первый внеземной ребенок может родиться в 2024 году
31.10.2018 22:50    198
Китай неудачно запустил первую коммерческую космическую ракету
29.10.2018 08:50    153
Почему Луна не падает на Землю?
25.10.2018 09:26    254
У Харкові відбулось засідання вченої ради Радіоастрономічного інституту (ВІДЕО)
25.10.2018 07:20    147
Россияне решили остановить все запуски «Союза»
13.10.2018 08:51    231
NASA начинает новый проект по поиску внеземного разума
01.10.2018 06:15    189
Музыка космоса: Солнце звучит как дискотека девяностых для сверчков
24.09.2018 09:04    189
Ученые-астрофизики испытали детектора ScanMars для поиска воды на Марсе
23.09.2018 11:40    156
Россия отказалась от участия в проекте окололунной станции
23.09.2018 06:47    268
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 