На Марсе снова заработал марсоход Curiosity

Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовательскую миссию после того, как в сентябре с его "памятью" произошел технический сбой.'

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аэрокосмическое агентство США.

Специалисты NASA утверждают, что сейчас марсоход в норме, его перевели на "запасной мозг" - компьютер Side-A - и собираются тестировать технические проблемы компьютера, дал сбой. На этой неделе Curiosity бурить поверхность марсианского "озера Оркади".

"На данный момент мы уверены, что вернемся к полноценной миссии, но рано говорить о том, как скоро", - сказал заместитель руководителя проекта Curiosity Стивен Ли.

Напомним, марсоход Curiosity высадился на Марс в 2012 году. Он добыл пробы грунта, что подтвердило предположение о возможности существования воды на Марсе.

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