На Марсе снова заработал марсоход Curiosity
Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовательскую миссию после того, как в сентябре с его "памятью" произошел технический сбой.'
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аэрокосмическое агентство США.
Специалисты NASA утверждают, что сейчас марсоход в норме, его перевели на "запасной мозг" - компьютер Side-A - и собираются тестировать технические проблемы компьютера, дал сбой. На этой неделе Curiosity бурить поверхность марсианского "озера Оркади".
"На данный момент мы уверены, что вернемся к полноценной миссии, но рано говорить о том, как скоро", - сказал заместитель руководителя проекта Curiosity Стивен Ли.
Напомним, марсоход Curiosity высадился на Марс в 2012 году. Он добыл пробы грунта, что подтвердило предположение о возможности существования воды на Марсе.