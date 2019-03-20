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На побережье Австралии нашли рыбу длиной более 2 метров

На побережье Австралии нашли рыбу длиной более 2 метров

В Сети опубликовали фото с гигантской солнечной рыбой, которую выбросило на побережье Южной Австралии.

Ее в 25 километрах к востоку от устья реки Мюррей обнаружили местные рыбаки, сообщает Daily Mail.

В длину найденная на пляже особь достигала около 2,5 метров, однако солнечные рыбы могут вырастать до 3 метров и весить около 2,5 тонн.

По словам сотрудника Юго-Австралийского музея Ральфа Фостера, причиной ее гибели могли стать полиэтиленовые пакеты.

"Они часто едят полиэтиленовые пакеты, думая, что это медузы, что может привести к гибели", - предположил он.

Агентство Телевидения Новости

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