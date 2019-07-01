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На Вінниччині вивели фіолетову кукурудзу

На Вінниччині вивели фіолетову кукурудзу

Вінницький селекціонер Михайло Нагорняк представить світу незвичайну фіолетову солодку кукурудзу під час фестивалю солодкої кукурудзи VinCornFest.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на SEEDS

Хоча сорт ще проходить дослідження, але він вже у всіх на слуху і наробив шуму серед аграріїв. Як довели вчені штату Іллінойс та Університету Чжецзян в Китаї така кукурудза корисна людям які мають діабет другого типу. А дослідження на гризунах показали, що гризуни, які їли фіолетову кукурудзу не мали ожиріння і почувалися краще ніж ті, що їли звичайний корм, – розповів організатор фествалю Дмитро Савчук.

Участь у VinCornFestприймають фермери, що вирощують солодку та іншу кукурудзу, кухарів, рестораторів, фахівців з проведення майстер-класів. В рамках фестивалю плануються проводити навчання фермерів, проведення порівняння характеристик качанів вітчизняної та імпортної селекції, дитячі майстер-класи, приготування страв з кукурудзи та інші цікаві заходи та досліди.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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