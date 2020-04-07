На Урале учёные проводят первое масштабное исследование российской грязи

Учёные из Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук в Екатеринбурге проводят первое в России масштабное изучение грязи, собранной в десяти российских городах. Москва и Санкт-Петербург в список городов не вошли, потому что их грязь хорошо изучена, пишет «Огонёк».

650 килограммов грязи собрали в Мурманске, Ростове-на-Дону, Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде и в других населённых пунктах.

— Основу российского грунта по преимуществу составляет кварц. В каких-то регионах его порядка 50 процентов, где-то, преимущественно на юге, до 90 процентов. Ближе к Уралу в почве появляются граниты, осколки местных пород и другие включения. В Екатеринбурге преобладают глинистые почвы, Тюмень — это песчаные грунты, в Нижнем Новгороде и Челябинске в большом количестве встречаются частицы шлаков — это отходы металлургического производства, которые, видимо, здесь используются вместо щебня, — поясняет Илья Ярмошенко, замдиректора Института промышленной экологии УрО РАН по научным вопросам.

По словам Ярмошенко, состав грязи в разных городах разный и зависит от геологических особенностей регионов, от промышленных производств.

Но, как отмечают учёные, больше всего в российской грязи — асфальтной крошки, остатков шин, пыли, фрагментов стройматериалов, противогололёдных реагентов и частиц, осевших из выхлопных газов. Также в грязи встречается радиоактивный цезий-137 и метеоритное вещество.

Источник: breakingmad.me

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