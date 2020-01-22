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На заводе им.Малышева разработали ценную технологию

На заводе им.Малышева разработали ценную технологию

На ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) разработали технологию упрочнения поршневых колец. Как сообщили на заводе, специалисты центральной заводской лаборатории завода работали совместно с учеными Харьковского Национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко и Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

– Наши наработки заключаются в нанесении на поршневые кольца дизельных двигателей ионно-плазменного покрытия, которое позволило повысить их износостойкость. После теоретических наработок мы провели стендовые испытания. По их результатам выяснили, что износостойкость изделий за счет нанесения покрытия повысилась до 15 раз. Кроме этого, износ самой рабочей поверхности кольца после испытаний уменьшился до четырех раз, - рассказал начальник лаборатории ионизирующих методов контроля ЦЗЛ завода Тарас Мальцев.

По итогам испытаний технологии упрочнения колец малышевцы получили четыре патента. Два из них заняли на всеармейском конкурсе "Лучшее изобретение года" в номинации "Бронетанковая техника и вооружение" I и II места.

Для справки. Завод им.Малышева производит танки, бронетранспортеры и двигатели серии ТД к ним.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: впк, харьков

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