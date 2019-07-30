На Землі почастішали землетруси – у NASA пояснили причину

Із часом катаклізмів буде більше, тому вчені заявили про плани створити годинник для прогнозування землетрусів

Віддалення Місяця від Землі сповільнює обертання нашої планети, що в результаті призводить до більш сильних і частих землетрусів. Про це заявив Метью Фанк із Лабораторії реактивного руху NASA, пише Naked science.

"Гравітація Місяця створює приливні хвилі на Землі. Ці хвилі намагаються обертатися з тією самою швидкістю, що і решта планети. У міру того, як вона рухається попереду Місяця, супутник намагається відтягнути нас назад. Це і сповільнює обертання Землі", – пояснив учений.

За його словами, зараз Місяць віддаляється від Землі на 4 см щорічно. Як наслідок, уповільнення швидкості обертання Землі може привести до більш сильних землетрусів. Точне пояснення цьому процесу поки не знайдено, але, як вважають вчені, такі "побічні ефекти" можуть бути пов'язані зі змінами в ядрі Землі, які в підсумку впливають і на її поверхню.

Роджер Білхем із Університету Колорадо в Боулдері і Ребекка Бендик із Університету Монтани в Мізула вивчили історію землетрусів магнітудою сім і більше балів, що відбулися починаючи з 1900 року.

Під час дослідження вчені виявили, що з початку XX ст. було близько п'яти періодів, під час яких планета переживала від 25 до 30 сильних землетрусів щорічно (в інший час траплялося близько 15 землетрусів магнітудою більше семи балів за рік). Як виявилося, саме в ці періоди швидкість обертання Землі знижувалася.

"Кореляція між обертанням Землі і землетрусами значна, і передбачає підвищення кількості інтенсивних землетрусів", – зазначили вчені.

Однак таких катаклізмів не слід очікувати в найближчі мільярди років, поспішає заспокоїти фізик Пол Вальорскі.

"Уповільнення обертання Землі призводить до збільшення тривалості дня і місяця. Передбачається, що це станеться, коли день і місяць дорівнюватимуть приблизно 47 (поточним) дням. А це трапиться через мільярди років", – підсумував він.

Тим часом, щоб усе ж урятувати якомога більше життів, науковці заявили про плани створити годинник для прогнозування землетрусів.

Источник: 5.ua

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