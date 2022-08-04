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На Землі зафіксували найкоротший день в історії планети

На Землі зафіксували найкоротший день в історії планети

Найкоротший день на Землі в історії зафіксували вчені – рекорд було встановлено 29 липня. Повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.

Як відомо, день на Землі триває 24 години, але з 1970-х років обертання планети почало сповільнюватись. Щоб підтримати точність часу, потрібно 27 високосних секунд.

У 2016-му напередодні Нового року всесвітній годинник на секунду зупинився. 2020-го день на Землі скоротився на 1,47 мілісекунди, а цього року – вже на 1,59. Люди не можуть відчути на собі такі зміни, але вони впливають на супутники та навігаційні системи.

За словами вчених, причиною явища може бути коливання Чандлера - зміна обертання Землі навколо своєї осі.

За словами вчених, нормальна амплітуда коливань становить близько 4 метрів на поверхні Землі, але з 2017 до 2020 року вона зникла.

Сьогодні за рухом планети слідкує Міжнародна служба обертання Землі у Парижі. Вчені повідомлять країни, коли потрібно буде додати або прибрати високосні секунди, повідомивши їх про це за півроку.

Джерело: charter97.org

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Темы: космос

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