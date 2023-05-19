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На Земле наступили самые жаркие пять лет

На Земле наступили самые жаркие пять лет

На Земле наступили самые жаркие пять лет в истории метеонаблюдений: климатологи ООН прогнозируют рекордно теплые 2023-2027 годы

В ближайшие годы совпадут два фактора – временный всплеск тепла от Эль-Ниньо (колебания температуры в Тихом океане, влияющие на весь мир) и потепление от сжигания угля, нефти и газа. В связи с этим уже гораздо чаще стали наблюдаться превышения обычных температур на 1,5 и больше градусов, и это приближает мир к к высоким показателям потепления.

«Там, где раньше были наводнения, будут засухи, а там, где до этого были засухи, могут быть наводнения. Температуры на планете продолжат повышаться, а привычный нам климат будет все дальше уходить в историю», - сказал Леон Хермансон, один из работавших над прогнозом ученых.

Джерело: https://t.me/u_now/97539

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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