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Найден легендарный «золотой город» Эльдорадо

Найден легендарный «золотой город» Эльдорадо

В горах Колумбии нашли затерянный город, о котором слагают легенды

NEWSWEEK 22.10.2019 09:14:32

Найден легендарный «золотой город» Эльдорадо

Исследователи нашли затерянный город в безлюдном горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта в северной части Колумбии, который, вероятно, есть легендарным Эльдорадо.

Об этом сообщает Newsweek.

Найденный город был основан примерно в 800 году н. э. и оставлен при завоевании испанскими колонизаторами. Его руины находятся в лесных чащах, на высоте 1,5 км на верху горного хребта.

Специалист National Geographic Альберт Лин в паре с археологом Сантьяго Гиральдо, которые исследовали регион на протяжении двух десятков лет, нашли затерянный город при помощи технологии LIDAR, помогающей «просвечивать» даже заросли. Они разместили устройство на самолете и «обстреляли» исследуемую территорию лазерными импульсами, благодаря чему получили детализированную 3D-карту местности с артефактами на ней.

По словам исследователей, обнаруженный древний город, вероятно, был возведен жителями таинственной цивилизации Тайрона, обитавшей в горах Сьерра-Невада. О существовании этого народа упоминается в записях колонизаторов из Испании, которые прибыли в регионах в поисках золота Эльдорадо.

Прибывшие в начале 16 века испанцы поразились золотыми орнаментами на людях цивилизации Тайрона. Позже возникла легенда о целом городе буквально из золота — Эльдорадо, однако испанцы не смогли его найти.

Но сейчас благодаря современным технологиям о цивилизации Тайрона и населяемых ими территориях становится известно больше.

«Это тот случай, когда не ждешь, что откроешь утерянный город. Но потом все складывается так, что это становится действительно возможно», — прокомментировал найденное поселение Альберт Лин.

Источник: hvylya.net

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