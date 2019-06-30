Накопитель на основе сжиженного воздуха в два раза дешевле литий-ионного

Разработчики заявляют, что новый накопитель может предложить приведённую стоимость хранения (levelized cost of storage — LCOS) на уровне 140 долларов США за мегаватт-час (для 10-часовой системы мощностью 200 МВт и ёмкостью 2 ГВт*ч). Для сравнения: Lazard в своём последнем исследовании стоимости технологий хранения энергии оценивает LCOS крупных литий-ионных систем в 204-298 долларов США за МВт*ч.

«Другие технологии длительного хранения энергии, например, на литий-ионных батареях, обычно предлагают хранение в течение 4–8 часов, в то время как CRYOBattery — несколько гигаватт-часов в течение нескольких недель, не только дней или часов», — заявляет Highview Power. И в отличие от аналогичных гидроаккумулирующих установок, системы CRYOBattery могут размещаться где угодно, подчеркивается в заявлении производителя.

«Это делает замену пиковых газовых электростанций комбинацией солнечной, ветровой генерации и хранилища энергии жизнеспособной реальностью и действительно закладывает основу для будущего, где 100% мировой электроэнергии поступает из чистых источников», — говорит исполнительный директор Highview Хавьер Кавада.

Источник: elektrovesti.net

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