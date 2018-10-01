NASA начинает новый проект по поиску внеземного разума

Космическое агентство намерено сосредоточиться на поиске техносигнатур, которые могут указывать на присутствие в космосе развитых цивилизаций.

С новым поколением аппаратов, включая телескоп TESS, космический телескоп «Джеймс Уэбб», CHEOPS и PLATO, от которых ожидают череду открытий, ученые надеются найти признаки жизни за пределами Солнечной системы. И речь идет не о хоть какой-нибудь жизни, а о разумной, которая могла достичь стадии развитой цивилизации. Именно на этом и сосредоточится NASA в своем новом исследовательском проекте.

Земля постоянно испускает техносигнатуры: их самая распространенная форма — радиоволны. Техносигнатуры могут также состоять из лазерных излучений, искусственного света или тепла экзопланеты, а еще из химических элементов, которые способны загрязнить атмосферу. Все это, вероятно, указывает на развитую цивилизацию.

Многие организации в мире занимаются поиском внеземного разума, включая институт SETI, основанный астрономами Карлом Саганом и Джилл Тартер, а также программу Breakthrough Initiatives, начатую физиком Юрием Мильнером при поддержке Стивена Хокинга. Исторически привлечение NASA к таким поискам было незначительным. Космическое агентство провело одну годовую программу SETI в начале 1990-х, прежде чем ее завершили из-за политического давления.

Но сейчас поиски стали более многообещающими, чем раньше. Недавние наблюдения и открытия только подлили масла в огонь любопытства.

«Открытие «Кеплером» в 2015-м необычных флуктуаций в яркости звезды Табби привело к спекуляциям об инопланетной мегаструктуре, хотя с тех пор ученые и сделали вывод, что это, скорее всего, пылевое облако, — пишет NASA. — Однако Табби принесла пользу при поиске аномалий в данных, полученных из космоса, так как признаки технологически развитой жизни могут проявиться как отклонения от нормы».

Источник: http://vokrugsveta.ua/

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