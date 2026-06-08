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Наступного тижня поблизу Землі пролетить "потенційно небезпечний" астероїд

Наступного тижня поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд

У п’ятницю, 12 червня, поблизу Землі пролетить "потенційно небезпечний" астероїд 530520 (2011LT17)

Про це повідомляє американське космічне агентство NASA.

За інформацією агентства, довжина небесного об'єкта становить 151,5 метра. Відстань від астероїда до Землі становитиме майже 6,2 млн км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км і його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом".

Астероїд 530520 (2011LT17) підпадає під обидва критерії.

Небезпека для Землі

Нагадаємо, астрономи регулярно відстежують так звані навколоземні астероїди — об'єкти, орбіта яких проходить поблизу Землі. Потенційно небезпечними вважають астероїди, здатні наблизитися до нашої планети на відносно невелику відстань.

У вересні 2022 року космічний апарат DART уперше успішно змінив орбіту астероїда під час випробування технології планетарного захисту. Експеримент підтвердив можливість відхилення небезпечних космічних об'єктів від Землі.

За оцінками науковців, більшість великих астероїдів, які можуть становити загрозу для Землі, вже виявлені та перебувають під постійним спостереженням міжнародних космічних агентств.

Джерело: espreso.tv

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Темы: космос

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