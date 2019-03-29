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Учебная кинезиология: простая гимнастика для мозга

Учебная кинезиология: простая гимнастика для мозга

Огляд кінезіологічних вправ, які допоможуть зробити навчання простішим.

Навчатися у школі складно, про це вам скаже будь-хто з учнів. Але у вчителя є всі можливості для того, щоб поліпшити процес навчання, при чому на це не доведеться витрачати багато часу! А все завдяки кінезіології – унікальній науці, що вивчає м’язові рухи у будь-яких проявах. Але особливої уваги заслуговує вплив руху на мозкову активність.

Навчальна кінезіологія – це дуже проста та дієва методика. Виконання відповідних вправ не займе багато часу і неодмінно сподобається дітям! Особливо, якщо мова йде про початкову школу. Втім, такі вправи будуть корисними і більш старшим школярам, і самим вчителям.

Як це працює?

Кінезіологія – здоров’язберігаюча технологія. Використовуючи її, ви зможете допомогти учням зняти емоційне та фізичне напруження, а заразом ще й забезпечити такі процеси:

  • синхронізацію роботи півкуль мозку;
  • покращення зорово-моторної координації;
  • формування просторового орієнтування;
  • стимулювання інтелектуального розвитку тощо.

Секрет такої ефективності полягає у тому, що спеціальні вправи позитивно впливають на неокортекс – нову кору мозку, яка відповідає за когнитивні процеси, раціональну обробку інформації, мову, логіку тощо. Тобто, коли новоутворена кора мозку працює на повну силу, підвищується ефективність навчання.

Звучить все це дуже науково, але насправді все просто. Фактично кінезіологія – це спеціальні фізичні вправи, до того ж здатні поліпшити роботу мозку. Саме їх можна використовувати під час фізкультурних п’ятихвилинок на уроці. Кінезіологічний комплекс включає такі види вправ як окорухові, дихальні, тілесні, для релаксації та розвитку дрібної моторики. Розглянемо найцікавіші з них.

Лобно-потиличний обхват

Допомагає зосередитися та налаштуватися на навчальний процес, тому чудово підходить для виконання на початку уроку. Попросіть учнів сісти рівно, а потім покласти одну долоню на лоба, іншу – на потилицю. Потім треба заплющити очі, сконцентруватися на майбутньому занятті та зробити кілька глибоких вдихів-видихів.

Учебная кинезиология: простая гимнастика для мозга

Слон

Цікава вправа, яка допоможе підняти настрій та розслабитися. Запропонуйте дітям стати та нахилити голову до лівого плеча. Далі треба:

  • витягнути руку (ніби хобот слона);
  • почати малювати нею горизонтальну вісімку від центру зорового поля і вгору проти годинникової стрілки;
  • очима треба пильно стежити за кожним рухом пальців.

Вправа виконується повільно, по 3-4 рази кожною рукою.

Учебная кинезиология: простая гимнастика для мозга

Ковпак мудреця

Ця вправа загострює слух, покращує рівновагу, одночасно підвищуючи розумові та фізичні здібності. Виконувати її учні можуть стоячи чи сидячі:

  • голову треба тримати прямо, але шия та підборіддя при цьому мають бути розслаблені;
  • треба взятися за вуха так, щоб великий палець опинився з тильного боку, а всі інші – попереду;
  • виконується масаж вух зверху донизу, а дійшовши до мочки, м’яко масажується і вона.

Вправа повторюється чотири рази.

Учебная кинезиология: простая гимнастика для мозга

Сова

Цю вправу можна виконувати під час уроку для зняття напруження. Вона стимулює приток крові до головного мозку та сприяє поліпшенню уваги. Станьте перед учнями та запропонуйте їм повторювати за вами наступні рухи:

  • праву руку покладіть на лівий м’яз між шиєю та плечем;
  • стисніть м’яз та починайте поволі повертати голову зліва направо;
  • потім починайте рух в зворотній бік;
  • губи складіть трубочкою і на видиху вимовляйте «ух!»;
  • поміняйте руку, поклавши її на правий м’яз та повторіть вправу.

Учебная кинезиология: простая гимнастика для мозга

Дзеркальне малювання

Ця вправа здатна зняти напругу з рук та очей, а також допомагає синхронізувати роботу півкуль мозку, що помітно збільшує ефективність його роботи.

Покладіть на стіл перед кожним учнем чистий аркуш та попросіть їх взяти в кожну руку по олівцю. А отім можна починати малювати обома руками дзеркально-симетричні малюнки: цифри, літери, квіточки, будь що! Такі вправи дуже подобаються дітям.

Учебная кинезиология: простая гимнастика для мозга

Це лише частина вправ, яку пропонує кінезіологія. Як бачите, нічого складного, навпаки, все дуже просто і навіть весело. І головне, допомагає активізувати процес навчання!

Источник:  osvitanova.com.ua

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Темы: мозг, школа

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