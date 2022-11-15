Навіщо запивати каву водою

У багатьох кав’ярнях разом із кавою подають склянку чистої холодної води. Для чого потрібно запивати каву водою та як це правильно робити - від час процесу чи після, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як і чому виникла традиція пити каву з водою

Як і багато інших кавових традицій, ритуал запивати каву холодною водою виник в арабських країнах в XVI столітті. Версій, звідки виникла ця мода, доволі багато. Деякі дослідники запевняють, що ця традиція з'явилася серед багатих вельмож, які таким чином намагалися не допустити зневоднення організму, а про такий вплив напою на організм араби вже знали. Інші дослідники стверджують, що за допомогою води любителі кави у південних країнах зі спекотним кліматом намагалися убезпечити себе від підвищення тиску і температури. На користь цієї теорії свідчить той факт, що в деяких країнах водою запивали не лише гарячу каву, а й чай. Ще одна версія стверджує, що чергуючи каву та воду, отримували яскравіші смакові відчуття. На сьогодні науково доведено, що холодна вода між ковтками кави очищає смакові рецептори, відновлюючи тим самим сприйнятливість до смаку кави.

У Європі традиція подавати склянку води до кави виникла у ХІХ столітті. Вважається, що використовувати воду до кави почали в Австрії - жінки, перебуваючи в громадському місці, не могли собі дозволити забруднити блюдечко брудною від кави ложечкою, а облизувати її було просто неприпустимо. Ще одна думка щодо води до кави - в Німеччині, Англії, Франції люди проводили у кафе, які були центрами обміну новинами і думками, багато часу. І щоб не перевантажувати свій організм великою кількістю кофеїну, літні відвідувачі замовляли одну чашку напою та склянку води й розтягували процес пиття на довгий час.

Навіщо сучасні баристи рекомендують воду до чашки кави

Вода очищує смакові рецептори та допомагає відчути справжній смак кави.

Літньої пори вода допомагає охолодитися після випитої чашки гарячого напою.

Як відомо, кава фарбує зубну емаль, і ковток води, випитої після кавового напою, зменшує ризик фарбування емалі.

Якщо смак кави занадто яскравий і потрібно пом'якшити її гіркоту або кислинку, вода допоможе це зробити.

Кофеїн має властивість зневоднювати організм, а склянка чистої холодної води відновить водний баланс.

Навіщо запивати каву водою: поради медиків

Існує безліч видів кави та кавових напоїв, важливою є різниця між розчинною і свіжомеленою кавою з цільних зерен. Кавове зерно неоднорідне і містить дві різні за своїми властивостями речовини, що по-різному впливають на людський організм. Зовнішня оболонка кавового зерна містить кофеїн - алкалоїд, який забезпечує бадьорий ефект, а внутрішня оболонка - алкалоїд теобромін. Таким чином, приготована з цільного зерна мелена кава забезпечує надходження до нашого організму відразу двох алкалоїдів. Діють вони не одночасно, першим починає діяти кофеїн, теобромін починає діяти лише за 20-25 хвилин. Як вони впливають на організм?

Кофеїн звужує судини всіх органів, крім нирок, судини яких, навпаки, розширюються. Тому чашка кави підвищує артеріальний тиск та супроводжується позивами до сечовипускання. Але приблизно за 25 хвилин під дією теоброміну в організмі починаються зворотні процеси: судини всіх органів починають розширюватися, а в нирках - звужуються, іноді викликаючи там неприємне відчуття. Щоб запобігти порушенню кровотоку в нирках через 20 хвилин після вживання кави, рекомендується запивати її водою.

Для виробництва розчинної та гранульованої кави використовується лише внутрішня частина зерна з низьким вмістом кофеїну. Саме тому розчинна кава практично не бадьорить, а в декого навіть викликає сонливість. За 20 хвилин після чашки кави настає теобромінова фаза впливу кави, яка викликає сонливість і триває близько години. Цей проміжок найбільш небезпечний для водіїв, оскільки саме в цей час найчастіше трапляються аварії на дорогах. Щоб знизити вплив теоброміну на організм, достатньо запивати каву звичайною водою. Або зовсім перейти на міцний чай, який має лише кофеїнову фазу, а отже, не провокує сонливість.

Як у різних країнах п'ють каву з водою

У Греції та Туреччині прийнято кожен ковток кави запивати ковтком води. В Іспанії більше поширена кава з молоком, яку, звичайно, не запивають водою, але там, де п'ють еспресо, воду випивають перед кавою. У Франції також переважно воду випивають перед кавою. У скандинавських країнах подають до кави гарячу воду.

Як правильно пити воду до кави

Пити воду можна перед вживанням кави, під час процесу чи після, тут чітких правил не має. У першому випадку вода підготує рецептори до ароматного напою. Зазвичай для цього достатньо зробити декілька ковтків. Можна водою запивати кожен ковток кави, можна пити воду після кави, щоб очистити та прополоскати емаль зубів.

Джерело: tsn.ua

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