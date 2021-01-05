Науковці розробили біосенсор, що виявляє COVID-19 у повітрі

Нині винахід проходить тестування у клініці

Італійські науковці створили біосенсор, що відстежує SARS-CoV-2 в аерозолях навколишнього середовища та сигналізує про небезпечну концентрацію вірусу. Про це пише RUVID.

"Сенсор використовує специфічні антитіла, які можуть виявити SARS-CoV-2 в повітрі", – повідомив професор кафедри хімії Анхель Макейра.

Система подає сигнал, якщо виявляє небезпечну концентрацію вірусу в повітрі. Попередньо дослідження проводилися з використанням вірусоподібних частинок VPL, створених у відділі біохімії та молекулярної біології. Вони імітують вірус, однак не містять його геному та не є інфекційними.

Виробники пояснили, що біосенсор здатен розпізнати їх як коронавірус за допомогою антитіл та імунних реакцій організму, оскільки вірусоподібні частинки SARS-CoV-2 містять чотири структурних білки.

Нині біосенсор тестується у клініці. За результатами досліджень буде виявлена ефективність біосенсору та створена система заходів, що допоможе знизити ризик зараження у лікарнях та захистити пацієнтів і медичний персонал.

Источник: 5.ua

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