Названі країни, де живуть найтовстіші та найхудіші люди

Існує думка, нібито найтовстіші люди живуть у США. Мовляв, саме на батьківщині фастфуду багато хто має проблеми із зайвою вагою. Проте остання статистика заперечує цей міф.

Зазначається, що американці більше не найтовстіша нація світу.

Про це повідомляє видання Mail Online.

▶️ Топ-3 місць, де живуть найтовстіші люди

✔️ Перше місце

Найтовстіші люди, за словами вчених, живуть на острові Науру. Республіка Науру (науруанською Repubrikin Naoero) — карликова держава на однойменному кораловому острові в західній частині Тихого океану. Тут 88,5% населення республіки страждає від зайвої ваги чи ожиріння.

✔️ Друге місце

Друге місце посів ще один тихоокеанський острів Палау. Палау, офіційна назва Республіка Палау — держава у Мікронезії, у західній частині Каролінських островів. Тут 85,1% населення мають проблеми з вагою.

✔️ Третє місце

Третє місце — за островами Кука. Острови Кука — архіпелаг і однойменне державне утворення у вільній асоціації з Новою Зеландією в південній частині Тихого океану в Полінезії. Тут 84,7% населення мають проблеми з вагою.

У Сполучених Штатах, для порівняння, ожиріння має 68% населення. У більшості країн з високим рівнем доходу приблизно дві третини дорослих мали надлишкову вагу або ожиріння.

▶️ Де живуть найхудіші люди?

Що стосується “найхудіших” країн, то тут лідирує В’єтнам: лише у 18,3% населення країни виявили ожиріння. Друге місце посіла Індія: там проблеми із зайвою вагою мають 19,7% населення. Завершує трійку лідерів Бангладеш із показником у 20%.

Джерело: rap.in.ua

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