Не хочу учиться: в Харькове студенты добились сокращения лекций

Студенты ХНУ им. Каразина добились переноса занятий на более позднее время. Также, как стало известно Vgorode, сократилась длительность лекций. Изменения официально внесли в правила внутреннего распорядка.

Теперь учебный день будет начинаться в 8.30 (раньше первая пара начиналась в 8.00). Продолжительность каждой пары составит 1 час 20 минут без перерыва (раньше было 1 час 30 минут с перерывом). Большой перерыв между второй и третьей парой увеличили до 30 минут. Изменения касаются всех учебных корпусов, кроме тех, что расположены в Пятихатках.

Источник: kh.vgorode.ua

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