Нейросеть нашла 400 видов летучих мышей, которые могут переносить неизвестные коронавирусы

С помощью нейросетей биологи выделили свыше 400 видов летучих мышей, которые могут переносить опасные для человека коронавирусы.

Авторы нового исследования из Оклахомского университета исследовали животных, способных заражать человека коронавирусами. Ранее ученые выяснили, что такие патогены присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах.

Это значит, что от контактов человека и этих животных зависит, появятся или не появятся новые пандемии, связанные с коронавирусами. Ученые решили определить, где и когда это может произойти. Для этого они создали несколько нейросетей, оценивающих вероятность появления опасных коронавирусов в популяциях летучих мышей.

Мы подготовили список видов летучих мышей, которых впоследствии следует детально изучить. Изучение их вирусов и жизненных привычек поможет нам сузить число видов рукокрылых, мониторинг которых будет необходим для понимания того, когда и где может произойти следующая коронавирусная эпидемия. Дэниел Беккер, один из авторов исследования и доцент Оклахомского университета

В результате исследователи выделили более 400 видов рукокрылых, которые потенциально могут стать источником нового коронавируса, похожего на COVID-19. В этот список попали не только летучие мыши из Евразии, но и несколько десятков видов их родичей, обитающих в экваториальной и тропической Африке, а также в разных регионах Нового Света.

Больше всего этих видом сосредоточено в Индонезии, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии, а также в некоторых странах Европы, в бассейне реки Конго и в других частях экваториальной Африки.

Изучение вирусов этих рукокрылых существ, как показывают расчеты нейросети, позволит ученым удвоить число известных науке патогенов этого типа. Это поможет понять, когда произойдет следующая вспышка, чтобы проконтролировать ее.

Источник: internetua.com

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