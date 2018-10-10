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Нервові клітини все-таки відновлюються

Наукові фахівці з Колумбійського університету (США) змогли підтвердити здатність людських нервових клітин відновлюватися. Нейробіологи стверджують, що і в похилому віці в нашому мозку утворюються тисячі нових нейронів, хоча працюють вони гірше сформованих у дитинстві, пише журнал Cell Stem Cell, опублікував звіт про цю роботу.

Клітини

З боку представників науки і раніше звучали вислови про безперервність процесу нейрогенезу в міру людського життя. Нове дослідження вчених теж спростовує поширений серед обивателів міф про невідновлювальні нервові клітини. Ці клітини все ж відновлюються.

Зокрема, здатність похилого організму продовжувати виробляти нові нервові клітини підтвердилася в процесі вивчення тканин мозку померлих людей. Також це продемонстрували досліди на мишах. За словами керівника проекту, доктора Мауро Болдріні, вченим в цей раз «вдалося на сто відсотків довести, що нові нейрони утворюються протягом усього життя». На думку фахівців, здатність виробляти нові нервові клітини захищає від погіршення когнітивних навичок.

Водночас дослідники змогли переконатися в тому, що нервові клітини, що з’являються у людини в дорослому віці, мають меншу нейропластичність – вони утворюють менше зв’язків один з одним і іншими нейронами. Цим, вважають дослідники, можна пояснити емоційну вразливість, яка нерідко з’являється у людей в зрілому віці.

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Источник: http://ukrhealth.net

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Темы: мозг

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