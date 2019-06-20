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Ничего не скрыть: ученые научились распознавать отфотошопленные селфи и воссоздавать оригинал

Ничего не скрыть: ученые научились распознавать отфотошопленные селфи и воссоздавать оригинал

Благодаря изобретению американских ученых скрывать недостатки на фото станет сложнее

Ученые из США сделали очередное удивительное открытие.Они раскрыли алгоритм, по которому с легкостью можно распознать фото, обработанные в фотошопе.

Это значит, что современные звезды под угрозой, поскольку в сети могут появиться их изображения без фотокоррекции, сообщает БьютиХаб.

Разработанный американцами алгоритм способен распознавать только наличие редактирований в Adobe Photoshops. Так что любители фейстюнера могут спать спокойно.

Алгоритм состоит из двух частей: нейросети для определения зоны, а также редактирования нейросети для распознавания отредактированных снимков. Иными словами, с помощью этой технологии можно не только распознать отфотошопленную фотографию, но и восстановить оригинальный вариант.

В своем исследовании ученые использовали отдельную остаточную сверточную нейросеть DRN-C-26. Они разработали алгоритм на основании оригинальных изображений и отредактированных, для которых рассчитали оптический поток, отражающий движение частей фотоизображения между двумя снимками.

В результате эксперимента нейросеть научилась определять изменения снимков без наличия исходного кадра, то есть указывать на области, обработанные в редакторе.

 

 

По оценкам самих разработчиков, общая точность определения отредактированных  снимков с помощью функции «Пластика с учетом лица» составляет 93,9%. При сравнении между обычной и отредактированной фотографией точность нейросети составила 99,4%.

Однако мнение добровольцев, которые тестировали алгоритм на платформе Amazon Mechanical Turk, оценили точность приложения всего лишь в 53,5%.

Создатели программы убеждены, что их детище значительно упростит анализ фотоснимков в интернете и поможет распознавать маскирование недостатков кожи, увеличение объема определенных частей тела, похудение и т.д. Таким образом, они призывают современных людей тратить меньше времени на создание идеального виртуального образа. 

 

Ничего не скрыть: ученые научились распознавать отфотошопленные селфи и воссоздавать оригинал

 

 

Ничего не скрыть: ученые научились распознавать отфотошопленные селфи и воссоздавать оригинал

 

 

Ничего не скрыть: ученые научились распознавать отфотошопленные селфи и воссоздавать оригинал

Источник: ukrainianwall.com

Новости портала «Весь Харьков»

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