Інженери створили й передали захисні шоломи лікарям Харківщини (ФОТО)
Відкрита майстерня «Гараж хаб» передала перші 30 захисних масок PAPR лікарям Харківщини. Ці маски — власна розробка інженерів «Гараж хабу».
Інженери орієнтувалися на існуючі світові аналоги, але вартість PAPR paprika приблизно в 14 разів нижча, а рівень захисту (APF), як показують тести, не нижчий за аналоги.
Перші 30 масок отримали:
— Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня;
— Харківська обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня;
— Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня No17;
— Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.
PAPR (powered air-purifying respirator) обладнані сертифікованим НЕРА-фільтром, що відфільтровує 99,9% частинок. Промисловий вентилятор забезпечує постійний приток повітря, примусову фільтрацію та комфорт лікаря.
Скло у PAPR не запотіває і він не натирає обличчя, як звичайні повнолицеві маски. Капюшон виготовлено з поліетиленової плівки, а комфорт для шиї та додаткову герметичність забезпечує комір.
PAPR заряджається від розетки, датчики показують стан батареї. Ще одна особливість — мінімізація рівня відходів: за той час, поки працює 1 фільтр у PAPR, можна змінити й викинути в сміття кількасот респіраторів No95.
На черзі ще 120 масок для 7 міст України. Їх передадуть реанімаційним бригадам Івано-Франківська, Львова, Сєвєродонецька, Києва, Чернівців, Полтави та Сумщини. Кошти на матеріали зібрали завдяки приватним пожертвам близько 200 тисяч гривень. Також близько 100 тисяч гривень вніс міжнародний фонд.
Источник: objectiv.tv
Автор: Василиса Степаненко