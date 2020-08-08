Інженери створили й передали захисні шоломи лікарям Харківщини (ФОТО)

Відкрита майстерня «Гараж хаб» передала перші 30 захисних масок PAPR лікарям Харківщини. Ці маски — власна розробка інженерів «Гараж хабу».

Інженери орієнтувалися на існуючі світові аналоги, але вартість PAPR paprika приблизно в 14 разів нижча, а рівень захисту (APF), як показують тести, не нижчий за аналоги.

Перші 30 масок отримали:

— Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня;

— Харківська обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня;

— Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня No17;

— Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.

PAPR (powered air-purifying respirator) обладнані сертифікованим НЕРА-фільтром, що відфільтровує 99,9% частинок. Промисловий вентилятор забезпечує постійний приток повітря, примусову фільтрацію та комфорт лікаря.

Скло у PAPR не запотіває і він не натирає обличчя, як звичайні повнолицеві маски. Капюшон виготовлено з поліетиленової плівки, а комфорт для шиї та додаткову герметичність забезпечує комір.

PAPR заряджається від розетки, датчики показують стан батареї. Ще одна особливість — мінімізація рівня відходів: за той час, поки працює 1 фільтр у PAPR, можна змінити й викинути в сміття кількасот респіраторів No95.

На черзі ще 120 масок для 7 міст України. Їх передадуть реанімаційним бригадам Івано-Франківська, Львова, Сєвєродонецька, Києва, Чернівців, Полтави та Сумщини. Кошти на матеріали зібрали завдяки приватним пожертвам близько 200 тисяч гривень. Також близько 100 тисяч гривень вніс міжнародний фонд.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

Новости портала «Весь Харьков»