Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 160

Інкубаційний період COVID-штаму Омікрон триває 3 дні – учені

Інкубаційний період COVID-штаму Омікрон триває 3 дні – учені

Інкубаційний період, тобто час від зараження до прояву симптомів, у штаму COVID-19 Омікрон складає 3 дні.

Його тривалість менша, ніж в оригінального штаму з Уханю чи у Дельти.

Про це заявили турецькі науковці, повідомляє TRT Haber.

"За поточними даними, інкубаційний період штаму Омікрон коротший.

Цей період становить 5 днів у оригінального штаму з Уханю, у штаму Дельта – 4 дні, Омікрон – 3 дні", – сказав декан медфакультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Ільхан.

Також раніше про це заявили у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC), повідомляє The New York Times.

Дослідження показало, що інкубаційний період Омікрону становить близько 72 годин.

Цього часу достатньо, щоб у людей розвинулися симптоми, вони могли стати заразними, а тести на COVID-19 були позитивними.

Такі ж результати опублікували норвезькі науковці, які досліджували велику групу людей, що заразилися Омікроном на різдвяній вечірці в Осло.

Вони також зазначили, що поки невідомо, як довго хворі на Омікрон залишаються заразними.

Нагадаємо, новий COVID-штам Омікрон вперше зафіксували у Південній Африці в листопаді минулого року.

Наразі він поширений у понад 128 країнах, зокрема в Україні.

Цей варіант COVID-19 має високу контагіозність і передається у 4,2 рази швидше за Дельту, тому кількість інфікованих зростає.

Водночас він спричиняє легші симптоми, а кількість смертельних випадків серед хворих зменшується, порівняно з Дельтою.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Олена Барсукова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: пандемия

Читайте ещё:

Термін дії Covid-сертифікатів про вакцинацію скоротять до 9 місяців
Сегодня 10:12    167
Перенесена застуда може захистити від ковіду. Але є нюанси
Сегодня 10:01    162
СБУ ліквідувала ще одну групу COVID-шахраїв, які фальшували понад 1000 сертифікатів про вакцинацію
Сегодня 07:53    153
В Харькове непривитых медиков будут отстранять от работы
Сегодня 07:10    189
10.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:52    143
В Харьковской области «намечается» рост заболеваемости вирусом гриппа «А» среди детей
Сегодня 06:44    157
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 січня 2022 року
Сегодня 06:35    119
Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця?
Сегодня 06:09    212
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    264
Вчителька привезла хворого на ковід сина на тестування у багажнику авто
10.01.2022 08:18    660
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 