Інкубаційний період COVID-штаму Омікрон триває 3 дні – учені

Інкубаційний період, тобто час від зараження до прояву симптомів, у штаму COVID-19 Омікрон складає 3 дні.

Його тривалість менша, ніж в оригінального штаму з Уханю чи у Дельти.

Про це заявили турецькі науковці, повідомляє TRT Haber.

"За поточними даними, інкубаційний період штаму Омікрон коротший.

Цей період становить 5 днів у оригінального штаму з Уханю, у штаму Дельта – 4 дні, Омікрон – 3 дні", – сказав декан медфакультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Ільхан.

Також раніше про це заявили у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC), повідомляє The New York Times.

Дослідження показало, що інкубаційний період Омікрону становить близько 72 годин.

Цього часу достатньо, щоб у людей розвинулися симптоми, вони могли стати заразними, а тести на COVID-19 були позитивними.

Такі ж результати опублікували норвезькі науковці, які досліджували велику групу людей, що заразилися Омікроном на різдвяній вечірці в Осло.

Вони також зазначили, що поки невідомо, як довго хворі на Омікрон залишаються заразними.

Нагадаємо, новий COVID-штам Омікрон вперше зафіксували у Південній Африці в листопаді минулого року.

Наразі він поширений у понад 128 країнах, зокрема в Україні.

Цей варіант COVID-19 має високу контагіозність і передається у 4,2 рази швидше за Дельту, тому кількість інфікованих зростає.

Водночас він спричиняє легші симптоми, а кількість смертельних випадків серед хворих зменшується, порівняно з Дельтою.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Олена Барсукова

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