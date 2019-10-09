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Нобелевскую премию по физике получили канадский и швейцарские ученые

Нобелевскую премию по физике получили канадский и швейцарские ученые

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали космолог Джеймс Пиблс, астрофизик Майкл Мэйор и астроном Дидье Кело.

Нобелевский комитет присудил премию по физике канадско-американскому физику Джеймсу Пиблсу, и швейцарским астрофизику и астроному Майклу Мэйору и Дидье Кело, пишет НВ.

Пиблс получил свою половину награды «за теоретические открытия в области физической космологии», а вторую половину разделили Мэйор и Кело «за открытие экзопланеты, которая вращается вокруг звезды солнечного типа».

Напомним, в прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Эшкен, Жерар Мур и Донна Стриклэнд. Ученые получили награду за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Примечательно, что в прошлом году, впервые за последние 55 лет лауреатом Нобелевской премии по физике стала женщина.

За всю историю награды за достижения в физике получали лишь три женщины: Мария Склодовская-Кюри в 1903-м за исследования радиационных явлений, Мария Гепперт-Майер в 1963-м за открытия в структуре оболочке ядра и упомянутая Донна Стриклэнд в 2018-м за разработки в области лазерной оптики.

Поясним касательно премии по литературе. В минувшем году она не вручалась. Причина –  большой скандал, связанный с деятелем Нобелевского комитета по литературе Жаном-Клодом Арно. Он предстал перед судом Швеции по делу о преступлении сексуального характера. 

Поэтому в этом году лауреатов по литературе будет сразу два – за 2018 и 2019 годы. 

Источник: inshe.tv

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