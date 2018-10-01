Нобелевскую премию по медицине присудили за новый принцип лечения рака

О награждении ученых сообщается на сайте Нобелевского комитета. Отмечается, что Эллисон и Хондзё получают премию «за открытие терапии рака путём торможения отрицательной иммунной регуляции».

Джеймс П. Эллисон изучал протеин, который действует как тормоз иммунной системы. Он выяснил, как уменьшить этот эффект, чтобы иммунные клетки начали атаковать опухоль.

Тасуку Хондзё также исследовал функции белка и торможение иммунной реакции — только по другому принципу. Как отмечается, методы лечения, основанные на его подходе, оказались «поразительно эффективными».

Оба учёных, подытоживают в Нобелевском комитете, «основали совершенно новый принцип лечения рака».

Джеймсу П. Эллисону 70 лет, он работает в Университете Техаса (Хьюстон, США) и сотрудничает Паркеровским институтом иммунотерапии рака.

76-летний Тасуку Хондзё —профессор Киотского университета (Япония).

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