Новая лаборатория в ХНУРЭ. Кибербезопасность для студентов на практике

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники открылась современная научно-учебная лаборатория сетевой безопасности и надёжности.

Новое программное обеспечение позволит студентам получить навыки защиты информации в сети на практике.

Диджитал-оператор lifecell оборудовал лабораторию сетевой безопасности на базе факультета инфокоммуникаций серверами и предоставил необходимое программное обеспечение, операционную систему среды виртуализации, программное обеспечение виртуализации и виртуальные машины для изучения уязвимостей. Эксперты lifecell также разработали методические указания для выполнения тематических лабораторных работ с использованием лабораторного комплекса.

Это уже вторая учебная лаборатория, которую lifecell открыл в этом вузе в течение года в рамках проекта «lifecell университети».

Альп Агкаташ, директор по информационным и коммуникационным технологиям lifecell, отметил:

«Мы считаем, что сотрудничество технологических компаний с вузами является залогом цифрового прорыва государства в целом. Ведь основательную теоретическую базу, полученную в университете, мы можем дополнить современным практическим опытом. Это позволяет молодым специалистам двигаться вперед с ускорением, и соответственно стремительно развивать технологические отрасли, а также способствует росту экономики страны в целом»

После открытия лаборатории состоялась встреча со студентами.

Начальник департамента информационной безопасности lifecell Анатолий Покоса провёл лекцию о безопасности данных и устроил онлайн конкурс с призами через портал Kahoot. Существует множество киберугроз разного характера, бороться с которыми помогают представленные в лаборатории системы противодействия.

Также студентам рассказали о программе стажировки в компании lifecell под названием «Jump into life» - об этом говорила ведущий специалист по рекрутингу технических специалистов Виктория Косенко. Программа предоставляет реальные практические задания и обещает ценный опыт работы в IT индустрии.

«Мы чуть больше года назад получили и развернули у себя новую лабораторию по кибербезопасности облачных сред, потом вторая лаборатория сетевой безопасности и надежности. И в самое ближайшее время, где-то через полгодика, мы ещё запустим лабораторию безопасности беспроводных сетей. И вот все эти три лаборатории, они будут перекрывать фактически все аспекты подготовки специалистов в области сетевой безопасности, кибербезопасности.»

- комментирует заведующий кафедрой инфокоммуникационной инженерии, доктор тех. наук, профессор Александр Лемешко.

lifecell планирует и в дальнейшем развивать сотрудничество с Харьковским университетом радиоэлектроники. После начала работы лаборатории сетевой безопасности специалисты компании приглашают студентов принять участие в программе поиска уязвимостей Bug Bounty, которая будет запущена на базе лаборатории.

Ранее в этом году lifecell подписал с Харьковской городской администрацией Меморандум про сотрудничество в направлении развития цифровых технологий в городе.

Агентство Телевидения Новости