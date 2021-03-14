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Новая технология 3D-печати может ускорить выращивание искусственных органов

Новая технология 3D-печати может ускорить выращивание искусственных органов

Технология 3D-печати тканей и органов находится лишь на начальном этапе практического внедрения, и одним из препятствий является низкая скорость печати, из-за чего ткани могут повреждаться еще до завершения печати.

Разработка, выполненная специалистами университета штата Нью-Йорк в Буффало, совместно с их коллегами из других стран, дает надежду, что вскоре может появиться более быстрый и эффективный метод.

Исследователи разработали технику 3D-печати, которая в 10-50 раз быстрее применяемых сейчас. На печать миниатюрной «руки», показанной на иллюстрации, обычно потребовалось бы шесть часов, тогда как с применением новой технологии она была напечатана всего за 19 минут. Этого достаточно, чтобы минимизировать деформацию и повреждение клеток — недостатки, свойственные ранним технологиям.

В новом подходе используется сочетание стереолитографии с гидрогелями. Точно управляя полимеризацией под действием света, удается быстро и непрерывно подавать раствор гидрогеля и поддерживать «непрерывный» рост объекта. Это похоже на заселение дома по мере строительства новых этажей.

Пока исследователи могут печатать модели «сантиметрового размера», но технология уже хорошо подходит для печати тканей со встроенными сетями кровеносных сосудов, а это имеет решающее значение для возможного производства органов, подходящих для человека.

Источник: internetua.com

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