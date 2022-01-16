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Новий гумовий матеріал зробить акумулятори в електромобілях безпечнішими

Новий гумовий матеріал зробить акумулятори в електромобілях безпечнішими

Дослідники з технологічного інституту Джорджії розробили новий гумовий матеріал із високою провідністю. Новий електроліт використовують для створення безпечних акумуляторів у електромобілях.

Сьогодні найпопулярніші акумулятори – це літій-іонні. Вони змінили індустрію виробництва техніки від смартфонів до електромобілів. Але завжди є ризик, що батарея спалахне або вибухне через пошкодження або перегрівання.

Твердотільні електроліти можуть допомогти знизити цей ризик, але вони мають свої мінуси. Наприклад, якщо їх зробити з керамічних матеріалів, вони можуть бути крихкими, а поверхня розділу між ними та електродами може бути неоднорідною. Це знижує провідність іонів через батарею.

Дослідники Georgia Tech заявили, що їх новий еластомірний електроліт вирішує обидві проблеми. Гумовий матеріал може відскакувати при ударі та забезпечить плавне з'єднання з електродами. Тому висока провідність зберігається, а літієві дендрити, що свідчать про швидку поломку батареї, не утворюються.

Але сама гума не виконує функцію провідника. Для цього в електроліт вбудовані пластикові кристали з матеріалу, який називають сукцинонітрилом. А еластомер підтримує 3D-каркас і надає електроліту форму та стабільність.

В ході випробувань літій-металеві батареї, виготовлені з новим електролітом, могли працювати при напрузі 4,5 В при кімнатній температурі. Місткість склала 93 мАг g-1. Автори зазначили, що втрата ємності майже не відбувалася навіть після 1000 циклів. Також не було жодних ознак утворення дендритів після 100 циклів.

Зараз команда вивчає, як збільшити час циклу та іонну провідність. Це може призвести до створення більш безпечних і довговічних акумуляторів для електромобілів.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: США, электро

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