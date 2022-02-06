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Новий, ще небезпечніший варіант ВІЛ виявили у Нідерландах

Новий, ще небезпечніший варіант ВІЛ виявили у Нідерландах

Комп'ютерне зображення частинок ВІЛ у кровоносній системі

Вчені Оксфордського університету виявили в Голландії 17 випадків зараження новим небезпечним варіантом вірусу імунодефіциту людини - він більш заразний (тобто легше передається від людини до людини) і має ще більш руйнівний вплив на здоров'я.

При зараженні ВІЛ вірус руйнує клітини імунної системи хворого (CD4). В результаті його імунний захист поступово слабшає, і рано чи пізно інфікований виявляється беззахисним перед будь-якими патогенами. Шкідливі грибки, віруси та бактерії розмножуються в організмі хворого, не зустрічаючи жодного опору, і тоді хвороба переходить у СНІД.

Зазвичай без необхідної терапії імунний захист хворого поступово слабшає і за 6-7 років сходить нанівець. Новий варіант ВІЛ, що отримав назву VB, призводить до такого ж результату майже втричі швидше - лише за два-три роки.

Одна з причин такого стрімкого розвитку - надзвичайно високе вірусне навантаження, тобто концентрація у крові хворого вірусних частинок. У пацієнтів, заражених варіантом VB, вона перевищує показники "звичайного" вірусу у три-п'ять разів.

Дослідження, результати якого опублікували в журналі Science, виявило 17 носіїв нового варіанту вірусу: 15 пацієнтів з Нідерландів, один зі Швейцарії та один з Бельгії. Розшифровка вірусного геному виявила безліч мутацій, розкиданих по всьому ланцюжку РНК.

Автори дослідження уточнюють, що антиретровірусні препарати, що блокують розмноження вірусу в організмі, чудово працюють і проти варіанта VD, тому, за їхніми словами, підстав для паніки немає.

За даними ВООЗ, на планеті майже 38 млн людей офіційно діагностували ВІЛ, проте експерти не сумніваються, що насправді інфікованих значно більше. З початку епідемії вірус забрав за різними підрахунками від 27 до 48 млн життів.

Источник: bbc.com

Автор: Микола Воронін, кореспондент з питань науки

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: пандемия

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