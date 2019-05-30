Новое правописание в Украине будет применяться с 3 июня - МОН

Новое украинское правописание будет применяться с 3 июня. Об этом сказано в разъяснении, опубликованном на сайте Минобразования.

Как сообщает МОН, с 3 июня 2019 финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины. Состав комиссии утвержден распоряжением КМУ от 17 июня 2015 № 416.

Напомним, в августе-сентябре 2018 состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления и отдельных граждан.

«В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции «Украинского правописания». Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс», - отметили в Министерстве.

Агентство Телевидения Новости