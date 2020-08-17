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Новый учебный год: в Минздраве разработали рекомендации для школ

Новый учебный год: в Минздраве разработали рекомендации для школ

Министерство здравоохранения разработало рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября. В рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учреждениям образования. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - заявил он.

Агентство Телевидения Новости

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