Один час назад: 28 октября Украина переходит на зимнее время

Традиционно часы переводятся на зимнее время в последнее воскресенье октября. В этом году — в ночь с 27 на 28 октября. В 4.00 стрелки нужно будет перевести на час назад, напоминают в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

По решению Кабинета министров, в Украине часы переводятся дважды в год. Летнее время в устанавливают в последнее воскресенье марта, переводя стрелки на час вперед, а зимнее — в последнее воскресенье октября, «с учётом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы».

В этом году Еврокомиссия предложила отказаться от перевода часов.

«Европейская комиссия предлагает прекратить сезонные переводы часов в Европе в 2019 году, предоставив государствам-членам свободу решать раз и навсегда, хотят ли они постоянно использовать летнее или зимнее время», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Последний раз перейти на летнее время предлагают 31 марта. Странам, которые хотят жить по зимнему времени, предложили окончательно установить его 27 октября 2019 года.

Чтобы изменения вступили в силу, их должны одобрить Европарламент и правительства стран-членов Евросоюза. В Минэкономразвития Украины также сказали, что готовы отказаться от перевода часов.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины