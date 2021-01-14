Один з місяців Юпітера “посилає” Wi-Fi сигнал

Радіосигнал з місяця Ганімед зафіксувала міжпланетна станція Юнона. Він не є інопланетним.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Станція Юнона зловила радіосигнал з одного з місяців Юпітера – Ганімеда. Про це повідомив представник NASA в штаті Юта Патрика Вігінс.

Як пояснив Віггінс, сигнал зафіксували, коли Юнона проходила через полярну область Юпітера, де силові лінії магнітного поля планети з’єднуються з місяцем Ганімед.

У науці такий радіосигнал називають “декаметровим випромінюванням”, а на Землі його знають як Wi-Fi.

Представник NASA підкреслив, що випромінювання місяця Юпітера не є сигналом від інопланетян. Його викликають електрони, які коливаються з меншою швидкістю, чим обертаються, що змушує частинки посилювати радіохвилі.

Електрони, що генерують радіосигнал, також можуть викликати полярні сяйва в далекому ультрафіолетовому спектрі, які спостерігала камера апарату.

Віггінс додав, що вірить в існування позаземного життя і очікує справжніх підтверджень цього.

Источник: Час-Дій

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