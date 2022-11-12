Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки
Росіяни вивозять зрадників та їх родини з тимчасово окупованої Нової Каховки (Херсонська область).
Місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Берислава. Сьогодні працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що 12 листопада вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.
Зокрема, евакуювати планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.
Центр національного спротиву зауважує, що кожен зрадник не уникне відповідальності й буде відповідати за свої діяння згідно з законом України.
Джерело: sprotyv.mod.gov.ua