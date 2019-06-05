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Онлайн-калькулятор поможет подсчитать свой вклад в пластиковое загрязнение планеты

Онлайн-калькулятор поможет подсчитать свой вклад в пластиковое загрязнение планеты

Экологи постоянно говорят о растущих масштабах пластикового загрязнения. Но какую лепту в него вкладывает каждый из нас? Аспиранты из польской Горно-металлургической академии создали онлайн-калькулятор,  который поможет это выяснить, пишет IFL Science.

Чтобы определить индивидуальный "пластиковый след", Omni Calculator подсчитывает, какое количество предметов из пластмассы и  течение какого периода времени их использует человек.

В списке есть самые распространенные пластиковые предметы - зубные щетки, ватные тампоны, одноразовые контейнеры для еды, соломинки, игрушки. Правда, калькулятор учитывает только их средний вес, который может значительно отличаться у разных производителей.ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ РЕКЛАМЫ

По данным Института всемирного наблюдения, в среднем каждый житель Северной Америки и  Западной Европы в год потребляет около 100 килограммов пластика. В целом глобальное производство одноразовой пластмассы с каждым годом растет, а сроки ее использования сокращаются. Например, только в 2010 году в океаны попало 12,7 млн тонн пластика, причем 40% изделий из этой массы были изготовлены в том же году. В целом в мировом океане сейчас около 5,25 триллионов кусков пластика.

На сайте калькулятора описаны основные принципы, позволяющие сократить пластиковый след на индивидуальном уровне: это отказ от лишних упаковок из пластика (таких как пакеты в супермаркетах), сортировка мусора и многоразовое использование пластика - например, бутылок для воды.

Источник: focus.ua

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Темы: экология

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