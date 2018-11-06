Опаснее льва и леопарда: самая смертоносная кошка на планете

Черноногая кошка, проживающая в Африке, является самой смертоносной кошкой на Земле, пишет LiveScience.

Отмечается, что черноногая кошка имеет круглую мордочку и пятнистый окрас. Взрослая особь весит 1-3 кг, а длина ее тела не превышает 52 см.

Однако несмотря на свои небольшие размеры, черноногий кот за одну ночь убивает больше добычи, чем леопард за шесть месяцев.

Мелкий хищник имеет ускоренный метаболизм, и ему постоянно нужна подпитка энергией. За одну ночь черноногая кошка уничтожает от 10 до 14 грызунов.

Это значит, что в среднем она ловит жертву каждые 50 минут. Процент успеха на охоте достигает 60%, а это в три раза больше, чем у львов.

При том, что черноногая кошка не представляет опасности для газелей и антилоп, она является самой смертоносной кошкой в мире.

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