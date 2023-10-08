OpenAI вивчає можливість створення власних мікросхем ШІ

OpenAI, компанія, що стоїть за ChatGPT, досліджує створення власних чіпів штучного інтелекту та зайшла настільки далеко, що оцінює потенційну ціль для придбання.

Згідно з нещодавніми внутрішніми дискусіями, описаними Reuters, компанія ще не вирішила рухатися вперед. Однак, принаймні з минулого року, він обговорював різні варіанти розв'язання проблеми нестачі дорогих чіпів штучного інтелекту, на які покладається OpenAI, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Ці варіанти включали створення власного чіпа штучного інтелекту, більш тісну співпрацю з іншими виробниками мікросхем, включаючи Nvidia, а також диверсифікацію своїх постачальників за межі Nvidia (NVDA.O) .

OpenAI відмовився від коментарів.

Генеральний директор Сем Альтман зробив придбання нових чіпів штучного інтелекту головним пріоритетом для компанії. Він публічно скаржився на дефіцит графічних процесорів, ринок, на якому домінує Nvidia, яка контролює понад 80% світового ринку чіпів, які найкраще підходять для роботи програм AI.

Зусилля отримати більше мікросхем пов’язані з двома основними проблемами, які визначив Альтман: дефіцит передових процесорів, які забезпечують роботу програмного забезпечення OpenAI, і «захмарні » витрати, пов’язані з використанням апаратного забезпечення, необхідного для роботи компанії та продуктів.

З 2020 року OpenAI розробляє свої технології генеративного штучного інтелекту на величезному суперкомп’ютері, створеному компанією Microsoft, одним із її найбільших спонсорів, який використовує 10 000 графічних процесорів (GPU) Nvidia.

Запуск ChatGPT дуже дорогий для компанії. Згідно з аналізом аналітика Bernstein Стейсі Расгон, кожен запит коштує приблизно 4 центи. Якщо запити ChatGPT зростуть до десятої частки масштабу пошуку Google, для підтримки роботи буде потрібно приблизно 48,1 мільярда доларів на графічні процесори та приблизно на 16 мільярдів доларів на рік.

Зусилля розробити власні мікросхеми штучного інтелекту поставили б OpenAI серед невеликої групи великих технологічних гравців, таких як Alphabet Google (GOOGL.O) і Amazon.com (AMZN.O) , які прагнули взяти під контроль розробку фундаментальних мікросхем. до своїх підприємств.

Незрозуміло, чи продовжить OpenAI план створення спеціального чіпа. За словами ветеранів галузі, це було б великою стратегічною ініціативою та великими інвестиціями, які могли б становити сотні мільйонів доларів на рік. Навіть якби OpenAI виділила ресурси для завдання, це не гарантувало б успіху.

Придбання компанії-виробника чіпів могло б пришвидшити процес створення власного чіпа OpenAI, як це сталося з Amazon.com і її придбанням Annapurna Labs у 2015 році.

За словами одного з людей, обізнаних з планами компанії, OpenAI розглянув шлях до моменту проведення належної перевірки потенційної цілі придбання.

Ідентифікацію компанії, яку OpenAI досліджував закупівлі, дізнатися не вдалося.

Навіть якщо OpenAI продовжить плани щодо спеціального чіпа, включаючи придбання, ці зусилля, ймовірно, триватимуть кілька років, залишаючи компанію залежною від комерційних постачальників, таких як Nvidia та Advanced Micro Devices (AMD.O ) .

Деякі великі технологічні компанії роками створювали власні процесори з обмеженими результатами. Згідно зі звітом Reuters, зусилля Meta (META.O) зі створення власних чіпів супроводжуються проблемами, що призвело до того, що компанія відмовилася від деяких своїх чіпів штучного інтелекту . Власник Facebook зараз працює над новим чіпом, який охоплюватиме всі види роботи ШІ.

Основний спонсор OpenAI, Microsoft (MSFT.O) , також розробляє спеціальний чіп AI, який OpenAI тестує, повідомляє The Information. Ці плани можуть свідчити про подальше дистанціювання двох компаній.

Попит на спеціалізовані чіпи ШІ різко зріс після запуску ChatGPT минулого року. Спеціальні чіпи або прискорювачі штучного інтелекту необхідні для навчання та запуску новітньої генеративної технології ШІ. Nvidia є одним із небагатьох виробників мікросхем, які виробляють корисні мікросхеми штучного інтелекту та домінують на ринку.

Джерело: internetua.com

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