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Оприлюднені телефон, поштова та електронна адреси освітнього омбудсмена

Оприлюднені телефон, поштова та електронна адреси освітнього омбудсмена

Звертатися до нього можна з питань, що стосуються прав учасників освітнього процесу – учнів, батьків, педагогів.

З 4 листопада в Україні офіційно запрацює Служба освітнього омбудсмена. Вже зараз доступні її контакти, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

“Посада освітнього омбудсмена, перш за все, передбачає широку комунікацію з суспільством та інформаційну відкритість. Тож ми сподіваємось, що служба виправдає покладені на неї обов'язки та стане ще одним майданчиком для спілкування з учнями, студентами, їхніми батьками, педагогами та науковцями”, – наголосила очільниця МОН Ганна Новосад.

За її словами, наразі конфлікти є одним із основних факторів, котрі заважають дітям нормально концентруватися на навчанні. “Служба має мінімізувати цей вплив і допомогти усій нашій системі освіти стати успішнішою”, - сподівається міністерка.

Уже зараз кожен охочий може направити звернення та ознайомитися з інформацією про діяльність Служби на сайті, котрий працює в тестовому режимі. Як запевнив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, звернутися до нього можна зі скаргою, пропозицією чи за роз'ясненням із кола питань, компетенція яких визначена на сайті.

Для електронних звернень можна використовувати поштову скриньку info@eo.gov.ua. Письмову кореспонденцію варто відправляти за адресою: Служба освітнього омбудсмена, 03058, м. Київ, відділення поштового зв'язку 58, а/с 48. Телефони для зв'язку оприлюднені наступні: київський міський +38 044 406 7234 та мобільний +38 095 143 8726.

Як повідомлялося, про створення нової посади освітнього омбудсмена очільниця МОН Лілія Гриневич повідомила наприкінці минулого року. Один з обов'язків майбутнього омбудсмена – розгляд фактів цькування дітей у школі та поза нею. Результати цих перевірок надаватимуть поліції. У серпні цього року Кабінет міністрів 

Домашнє завдання забирає на себе весь вільний час учнів. За сьогоднішніми нормами в десятих-одинадцятих класах на домашку учні мають витрачати до чотирьох годин. Однак стільки ж її роблять навіть шестикласники. До кого і куди можуть звернутися батьки, аби зменшити навантаження для дітей у школі, а також коли і для учнів яких класів можуть скасувати домашні завдання, про це розповість наш гість – освітній омбудсмен Сергій Горбачов. 

Источник: tsn.ua

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