Основа автоматизации: программируемые контроллеры Siemens

Как работают автоматические системы управления предприятиями? «Мозг» любой АСУ ТП – контроллеры. Инфоком ЛТД предлагает ПЛК Siemens – современные, эффективные, безопасные и простые в работе.

Где и зачем нужны ПЛК

Логические программируемые контроллеры Siemens, которые используются для автоматизации техпроцессов, относятся к линейке SIMATIC. Инфоком ЛТД предлагает АСУ ТП, основанные на оборудовании трех базовых типов:

1. S7-200 – компактные, с гибкой конфигурацией. Могут управлять разными типами устройств, легко программируются.

2. S7-300 – семейство контроллеров для формирования подсистем (отдельных модулей, которые можно объединить в единую сеть).

3. S7-400 – координирующие ПЛК, управляющие подсистемами. Их можно менять и модернизировать, не останавливая производство. Они обрабатывают огромные объемы информации, их периферия практически не ограничена.

Эти контроллеры позволяют построить управляющую сеть любого масштаба. Они обрабатывают большие объемы информации, могут легко интегрироваться в существующие сети. В каждом семействе есть большой выбор ПЛК – можно подобрать оптимальное сочетание возможностей и стоимости.

Особенности Siemens SIMATIC

У трех базовых семейств контроллеров есть общие возможности:

- автоматическая обработка информации – скоростной подсчет, авторегулирование, управление, измерение;

- интеграция с TIA Portal – инженерным пакетом, который позволяет программировать ПЛК быстро, удобными утилитами, по готовым библиотекам;

- автодиагностика – самостоятельное устранение сбоев;

- встроенная защита – предотвращает несанкционированный доступ, кражу данных, перехват контроля;

- - высокая скорость подключения и запуска – ввести оборудование в работу можно в рекордные сроки.

Инфоком ЛТД поможет подобрать лучшие модели контроллеров и спроектирует АСУ ТП на их основе. Компания обучит ваш персонал работе с системой и программированию ПЛК.

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