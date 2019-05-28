Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 110

Основа автоматизации: программируемые контроллеры Siemens

Как работают автоматические системы управления предприятиями? «Мозг» любой АСУ ТП – контроллеры. Инфоком ЛТД предлагает ПЛК Siemens – современные, эффективные, безопасные и простые в работе.

Где и зачем нужны ПЛК

Логические программируемые контроллеры Siemens, которые используются для автоматизации техпроцессов, относятся к линейке SIMATIC. Инфоком ЛТД предлагает АСУ ТП, основанные на оборудовании трех базовых типов:

1. S7-200 – компактные, с гибкой конфигурацией. Могут управлять разными типами устройств, легко программируются.
2. S7-300 – семейство контроллеров для формирования подсистем (отдельных модулей, которые можно объединить в единую сеть).
3. S7-400 – координирующие ПЛК, управляющие подсистемами. Их можно менять и модернизировать, не останавливая производство. Они обрабатывают огромные объемы информации, их периферия практически не ограничена.

Основа автоматизации: программируемые контроллеры Siemens

Эти контроллеры позволяют построить управляющую сеть любого масштаба. Они обрабатывают большие объемы информации, могут легко интегрироваться в существующие сети. В каждом семействе есть большой выбор ПЛК – можно подобрать оптимальное сочетание возможностей и стоимости.

Особенности Siemens SIMATIC

У трех базовых семейств контроллеров есть общие возможности:

- автоматическая обработка информации – скоростной подсчет, авторегулирование, управление, измерение;
- интеграция с TIA Portal – инженерным пакетом, который позволяет программировать ПЛК быстро, удобными утилитами, по готовым библиотекам;
- автодиагностика – самостоятельное устранение сбоев;
- встроенная защита – предотвращает несанкционированный доступ, кражу данных,  перехват контроля;
- - высокая скорость подключения и запуска – ввести оборудование в работу можно в рекордные сроки.

Инфоком ЛТД поможет подобрать лучшие модели контроллеров и спроектирует АСУ ТП на их основе. Компания обучит ваш персонал работе с системой и программированию ПЛК.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 