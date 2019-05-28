Основа автоматизации: программируемые контроллеры Siemens
Как работают автоматические системы управления предприятиями? «Мозг» любой АСУ ТП – контроллеры. Инфоком ЛТД предлагает ПЛК Siemens – современные, эффективные, безопасные и простые в работе.
Где и зачем нужны ПЛК
Логические программируемые контроллеры Siemens, которые используются для автоматизации техпроцессов, относятся к линейке SIMATIC. Инфоком ЛТД предлагает АСУ ТП, основанные на оборудовании трех базовых типов:
1. S7-200 – компактные, с гибкой конфигурацией. Могут управлять разными типами устройств, легко программируются.
2. S7-300 – семейство контроллеров для формирования подсистем (отдельных модулей, которые можно объединить в единую сеть).
3. S7-400 – координирующие ПЛК, управляющие подсистемами. Их можно менять и модернизировать, не останавливая производство. Они обрабатывают огромные объемы информации, их периферия практически не ограничена.
Эти контроллеры позволяют построить управляющую сеть любого масштаба. Они обрабатывают большие объемы информации, могут легко интегрироваться в существующие сети. В каждом семействе есть большой выбор ПЛК – можно подобрать оптимальное сочетание возможностей и стоимости.
Особенности Siemens SIMATIC
У трех базовых семейств контроллеров есть общие возможности:
- автоматическая обработка информации – скоростной подсчет, авторегулирование, управление, измерение;
- интеграция с TIA Portal – инженерным пакетом, который позволяет программировать ПЛК быстро, удобными утилитами, по готовым библиотекам;
- автодиагностика – самостоятельное устранение сбоев;
- встроенная защита – предотвращает несанкционированный доступ, кражу данных, перехват контроля;
- - высокая скорость подключения и запуска – ввести оборудование в работу можно в рекордные сроки.
Инфоком ЛТД поможет подобрать лучшие модели контроллеров и спроектирует АСУ ТП на их основе. Компания обучит ваш персонал работе с системой и программированию ПЛК.